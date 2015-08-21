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Hitman: Ajan 47

Hitman: Agent 47

0 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Hitman: Ajan 47
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 8.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hitman: Ajan 47, üst düzey yeteneklere sahip bir ölüm makinesidir. Benzeri görülmemiş bir güç, hız ve zekaya sahip olan Ajan 47’nin yeni görevi kendisinin gizemini çözüp aynı formül üzerinden bir katil ordusu yaratmaya çalışan bir mega şirkete karşı harekete geçmektir. Genç bir kadının yardımıyla köklerini keşfedecek ve epik bir savaşın içine dahil olacaktır.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • kesinlikle güzeldi gitmeye değer

  • Film artistslik konusunda abartili olmus. Havali sahneler filan. Ama yine aksiyon konusunda manyak bisey yapmislar. Dogrusu ilki daha iyiydi. Bu da izlenir tabi

  • Film 10 üzerinden 8-9 hakediyor . 5.9 verilmesi biraz saçma olmuş film hakikaten güzel ve tavsiye ederim.

  • yine harika bir hitman filmi..bir de kırmızı rs7\'nin güzelliği filme renk katıyor.. -)

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Oyuncular ve ekip

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