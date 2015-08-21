Hitman: Ajan 47, üst düzey yeteneklere sahip bir ölüm makinesidir. Benzeri görülmemiş bir güç, hız ve zekaya sahip olan Ajan 47’nin yeni görevi kendisinin gizemini çözüp aynı formül üzerinden bir katil ordusu yaratmaya çalışan bir mega şirkete karşı harekete geçmektir. Genç bir kadının yardımıyla köklerini keşfedecek ve epik bir savaşın içine dahil olacaktır.