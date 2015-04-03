Hızlı ve Öfkeli 7

Hızlı ve Öfkeli ekibi, intikam almak isteyen bir İngiliz gizli operasyonlar suikastçısından gelen tehlikeden habersizdirler. Küçük kardeşi Owen’ı yaralayanları sistematik olarak avlamakta olan Shaw, ekibe verilen Toretto evini havaya uçurur. Bunun üzerine Dom, yardım için üst düzey bir devlet ajanına başvurur. Kahramanlarımız bir kez daha direksiyona geçer. ABD hükümeti için yapılmış bir takip cihazının ele geçirilmesi gereklidir.