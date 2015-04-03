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Hızlı ve Öfkeli 7
Furious 7
6 kişi izlemiş. | 21 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 9.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD, Japonya
- Gösterim Tarihi :3 Nisan 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Hızlı ve Öfkeli ekibi, intikam almak isteyen bir İngiliz gizli operasyonlar suikastçısından gelen tehlikeden habersizdirler. Küçük kardeşi Owen’ı yaralayanları sistematik olarak avlamakta olan Shaw, ekibe verilen Toretto evini havaya uçurur. Bunun üzerine Dom, yardım için üst düzey bir devlet ajanına başvurur. Kahramanlarımız bir kez daha direksiyona geçer. ABD hükümeti için yapılmış bir takip cihazının ele geçirilmesi gereklidir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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çok mükemmel ve duygusal anlar da harika şiddetle izlenmeli.....
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ayni tarz...ama seyredilmeli...
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Son filmde artık yapacak birşey bulamamışlar abartının dibine vurmuşlar...
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süper ötesi....
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Ben beğenmedim önceki serilere göre saçmalamışlar
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