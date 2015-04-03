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Sinema>Film Arşiv >  Hızlı ve Öfkeli 7 - Furious 7
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Hızlı ve Öfkeli 7

Furious 7

6 kişi izlemiş. | 21 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Hızlı ve Öfkeli 7
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.2 / 10
  • Filmin Puanı : 9.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (77 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Hızlı ve Öfkeli ekibi, intikam almak isteyen bir İngiliz gizli operasyonlar suikastçısından gelen tehlikeden habersizdirler. Küçük kardeşi Owen’ı yaralayanları sistematik olarak avlamakta olan Shaw, ekibe verilen Toretto evini havaya uçurur. Bunun üzerine Dom, yardım için üst düzey bir devlet ajanına başvurur. Kahramanlarımız bir kez daha direksiyona geçer. ABD hükümeti için yapılmış bir takip cihazının ele geçirilmesi gereklidir.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • çok mükemmel ve duygusal anlar da harika şiddetle izlenmeli.....

  • ayni tarz...ama seyredilmeli...

  • Son filmde artık yapacak birşey bulamamışlar abartının dibine vurmuşlar...

  • süper ötesi....

  • Ben beğenmedim önceki serilere göre saçmalamışlar

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Oyuncular ve ekip

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