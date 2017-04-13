En zor işlerin altından kalkan ekibi Hızlı ve Öfkeli 8'de bekleyen engel, daha önce karşılaşmadıkları türden olacak. Brian (Paul Walker) ve Mia (Jordana Brewster)'nın tüm bu hengâmeden emekli olması sonrası Dom (Vin Diesel), gizemli suçlu Cipher (Charlize Theron)'ın etkisi altına girip ekibine sırtını döner. Hobbs (Dwayne Johnson) ve Letty (Michelle Rodriguez) önderliğindeki ekip, bu sefer Dom'u durdurmaya çalışacaktır.