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Sinema>Film Arşiv >  Hızlı ve Öfkeli 8 - The Fate of the Furious
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Hızlı ve Öfkeli 8

The Fate of the Furious

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Hızlı ve Öfkeli 8
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 8.9 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

En zor işlerin altından kalkan ekibi Hızlı ve Öfkeli 8'de bekleyen engel, daha önce karşılaşmadıkları türden olacak. Brian (Paul Walker) ve Mia (Jordana Brewster)'nın tüm bu hengâmeden emekli olması sonrası Dom (Vin Diesel), gizemli suçlu Cipher (Charlize Theron)'ın etkisi altına girip ekibine sırtını döner. Hobbs (Dwayne Johnson) ve Letty (Michelle Rodriguez) önderliğindeki ekip, bu sefer Dom'u durdurmaya çalışacaktır.

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