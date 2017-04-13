Sinema>Film Arşiv > Hızlı ve Öfkeli 8 - The Fate of the Furious
Hızlı ve Öfkeli 8
The Fate of the Furious
0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 8.9 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Aksiyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :13 Nisan 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :160 dk.
Filmin Konusu
En zor işlerin altından kalkan ekibi Hızlı ve Öfkeli 8'de bekleyen engel, daha önce karşılaşmadıkları türden olacak. Brian (Paul Walker) ve Mia (Jordana Brewster)'nın tüm bu hengâmeden emekli olması sonrası Dom (Vin Diesel), gizemli suçlu Cipher (Charlize Theron)'ın etkisi altına girip ekibine sırtını döner. Hobbs (Dwayne Johnson) ve Letty (Michelle Rodriguez) önderliğindeki ekip, bu sefer Dom'u durdurmaya çalışacaktır.