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Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
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- Filmin Puanı : 8.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi olan Hobbs & Shaw, seriden tanıdığımız Luke Hobbs ve Deckard Shaw karakterlerine odaklanıyor. Başrollerini Dwayne Johnson ve Jason Statham’ın üstlendiği filmde “The Crown” dizisinin Prenses Margaret’ı Vanessa Kirby Deckard Shaw’un kız kardeşi olan bir MI-5 ajanına hayat verirken, Altın Küre ödüllü Idris Elba ise kötü adam olarak karşımızı çıkıyor. Yönetmen koltuğuna ise “John Wick”, “Sarışın Bomba” ve “Deadpool 2” filmlerinden tanıdığımız David Leitch'in oturduğu filmin senaryosunu Chris Morgan kaleme alıyor.
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