Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw - Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
Paylaş

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi olan Hobbs & Shaw, seriden tanıdığımız Luke Hobbs ve Deckard Shaw karakterlerine odaklanıyor. Başrollerini Dwayne Johnson ve Jason Statham’ın üstlendiği filmde “The Crown” dizisinin Prenses Margaret’ı Vanessa Kirby Deckard Shaw’un kız kardeşi olan bir MI-5 ajanına hayat verirken, Altın Küre ödüllü Idris Elba ise kötü adam olarak karşımızı çıkıyor. Yönetmen koltuğuna ise “John Wick”, “Sarışın Bomba” ve “Deadpool 2” filmlerinden tanıdığımız David Leitch'in oturduğu filmin senaryosunu Chris Morgan kaleme alıyor.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir