Hızlı ve Tüplü

Gökhan ve Metin ustalarının izinden giden, çalışkan tamirci çıraklarıdır. Hayallerini süsleyen Şahin marka arabayı almak için paralarını birleştirmeye karar verirler. Kayserili galericiden buldukları sarı renkli Şahin istedikleri gibidir. Nihayet hayallerindeki arabayı alırlar ve modifiye yapmaya karar verirler. Ustalarının yardımı ile başlayan komik ve aksiyon dolu hayatları, karşılarına çıkan Kayserili Galerici, Lastikçi Emin ve güçlü rakipleri Tansu ile daha da bir renklenecektir.