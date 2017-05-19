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Hızlı ve Tüplü

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Fragmanlar


Hızlı ve Tüplü
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Gökhan ve Metin ustalarının izinden giden, çalışkan tamirci çıraklarıdır. Hayallerini süsleyen Şahin marka arabayı almak için paralarını birleştirmeye karar verirler. Kayserili galericiden buldukları sarı renkli Şahin istedikleri gibidir. Nihayet hayallerindeki arabayı alırlar ve modifiye yapmaya karar verirler. Ustalarının yardımı ile başlayan komik ve aksiyon dolu hayatları, karşılarına çıkan Kayserili Galerici, Lastikçi Emin ve güçlü rakipleri Tansu ile daha da bir renklenecektir.

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