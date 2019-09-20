Hızlı ve Tüylü, martı çift tarafından evlat edilen Manou'nun hikayesini konu ediyor. Manou, bir martı çift tarafından evlat edinilen ufak bir kırlangıç olarak Nice'te büyümüştür. Doğasına aykırı olmasına rağmen, nasıl yüzüleceğini, balık tutulacağını ve elbette ailesi gibi nasıl uçabileceğini öğrenmektedir. Ancak iş uçuş okuluna geldiğinde asla bir martı gibi uçamayacağını anlar. Ailesi dışında kalan diğer martılar tarafından da dışlanan Manou, topluluk için önemli olan bir görevi yerine getiremediğinde, martı kolonisinden uzaklaşır ve kendi türünden kuşlarla tanışarak gerçek benliğini keşfetmeye başlar. Bir gün martılar ve kırlangıçlar büyük bir tehlike ile yüz yüze geldiklerinde günün kahramanı Manou olacaktır.