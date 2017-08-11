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Hizmetçi
The Handmaiden
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- IMDB Puanı : 8.1 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram, Gerilim
- Ülke : Güney Kore
- Gösterim Tarihi :11 Ağustos 2017
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- Süre :144 dk.
Filmin Konusu
Park Chan-wook'un, Sarah Waters'ın The Fingersmith romanından sinemaya uyarladığı The Handmaiden, Japon hegemonyasındaki Güney Kore'de peyda edilen tehlikeli bir planın gölgesindeki tutku dolu aşkı konu ediniyor.
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