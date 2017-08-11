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Hizmetçi

The Handmaiden

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Hizmetçi
  • IMDB Puanı : 8.1 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Park Chan-wook'un, Sarah Waters'ın The Fingersmith romanından sinemaya uyarladığı The Handmaiden, Japon hegemonyasındaki Güney Kore'de peyda edilen tehlikeli bir planın gölgesindeki tutku dolu aşkı konu ediniyor.

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