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Sinema>Film Arşiv >  Hizmetçi - Ah-ga-ssi (The Handmaiden)
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Hizmetçi

Ah-ga-ssi (The Handmaiden)

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Hizmetçi
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Park Chan-wook'un Altın Palmiye için yarışan yeni filminde; zengin genç bir kadın, onu kandırıp mal varlığına konmaya çalışan bir adam ve adamın tuttuğu hizmetçi arasındaki entrika, gizem ve gerilim dolu bir hikayeye odaklanılıyor. Sarah Waters'ın Türkçeye Ustaparmak adıyla çevrilen romanından uyarlanan film, Park Chan-wook izlerini hemen hissedeceğiniz stili ve tempolu kurgusuyla dikkat çekiyor.

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