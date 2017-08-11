Sinema>Film Arşiv > Hizmetçi - Ah-ga-ssi (The Handmaiden)
Hizmetçi
Ah-ga-ssi (The Handmaiden)
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2016
- Gösterim Tarihi :11 Ağustos 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Park Chan-wook'un Altın Palmiye için yarışan yeni filminde; zengin genç bir kadın, onu kandırıp mal varlığına konmaya çalışan bir adam ve adamın tuttuğu hizmetçi arasındaki entrika, gizem ve gerilim dolu bir hikayeye odaklanılıyor. Sarah Waters'ın Türkçeye Ustaparmak adıyla çevrilen romanından uyarlanan film, Park Chan-wook izlerini hemen hissedeceğiniz stili ve tempolu kurgusuyla dikkat çekiyor.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.