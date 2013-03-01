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Hoca

Xoca

3 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Hoca
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (9 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Alekper ve Günel evlilik işlemleri için Bakü Nikah Dairesi’ne dilekçe veririler. 25 Şubat 1992 tarihine nikâh için gün alan Alekper, Karabağ-Hocalı’da bulunan keşif subayı olarak görev yaptığı bölüğüne geri döner.Düğün günü tüm hazırlıkları tamamlayıp, damatlığını giyerek Bakü’ye gitmeye hazırlanan Alekper, arkadaşları Yura Çyornıy, Arzu ve akrabaları Hocalı’nın Ermeniler tarafından ablukaya alındığını görürler. Alekper, zor bir seçim ile karşı karşıyadır. Ya üzerindeki damatlıkla Bakü’ye nikâha gidecek ya da Hocalı’da kalıp arkadaşları ile köyü ve ahalisini savunacaktır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • her Türk bu filme gitmeli!..asla kaçırmam.

  • Duygusal ve etkileyici.Yakın tarihte yaşanan bir zulm çok net anlatılmış.

  • bu filmi Türk'üm diyen herkes izlesin

  • ben izledim tavsiye ederim

  • ilgimi çekti bu film izlemek istiyorum

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Oyuncular ve ekip

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