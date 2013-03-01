Alekper ve Günel evlilik işlemleri için Bakü Nikah Dairesi’ne dilekçe veririler. 25 Şubat 1992 tarihine nikâh için gün alan Alekper, Karabağ-Hocalı’da bulunan keşif subayı olarak görev yaptığı bölüğüne geri döner.Düğün günü tüm hazırlıkları tamamlayıp, damatlığını giyerek Bakü’ye gitmeye hazırlanan Alekper, arkadaşları Yura Çyornıy, Arzu ve akrabaları Hocalı’nın Ermeniler tarafından ablukaya alındığını görürler. Alekper, zor bir seçim ile karşı karşıyadır. Ya üzerindeki damatlıkla Bakü’ye nikâha gidecek ya da Hocalı’da kalıp arkadaşları ile köyü ve ahalisini savunacaktır.