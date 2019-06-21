Hotel Mumbai, 2008 yılında Taj Mahal Palas Otelde meydana gelen terör saldırısının hikayesini konu ediyor. Arjun baba olmaya hazırlanan genç bir adamdır. Bir süredir işsiz olan Arjun, ailesini geçindirmek için şehrin en ünlü oteli olan Taj Mahal’de garson olarak iş başlar. Sabahın erken saatlerinde işinin başına geçen Arjun, ünlü şef Hemant Oberoi yönetiminde otelin değerli konukları için hazırlıklara başlar. Konuklar arasında henüz yeni anne baba olan zengin işadamı David ve eşi Zahra da vardır. Şehre tatile gelen aile, rahatça dinlenebilmek için lüks oteli tercih etmiştir. Ancak çıkan terör saldırısı otel çalışanları ve konuklarının keyifli günlerini kabusa çevirir. Otel yakınlarında birçok yer havaya uçunca, insanlar korku içerisinde otele doluşmaya başlar. Ancak otele girenler arasında teröristler de vardır ve çok geçmeden oteli de ele geçirirler. Kaçma şansı olmasına rağmen otel misafirlerinin yanından ayrılmayı reddeden şef Hemant ve otelin garsonu Arjun, herkesi güvende tutmak için hayatını riske atar. Çeşitli sınıflardan, farklı ırklardan ve inançlardan olan otel konukları, yaşadıkları bu korkunç saldırı karşısında örgütlenerek birlikte mücadele etmek zorundadır.