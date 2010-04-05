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Howard in Particular
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- IMDB Puanı : 4.5 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Kısa Film
- Yapım Yılı :1979
- Ülke : Kanada
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :14 dk.
- Dağıtıcı :Hart House Film Board, P.F.A. Labs, Ego Film Arts
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