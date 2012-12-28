Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  HTR2B - Dönüşüm
Paylaş

HTR2B - Dönüşüm

19 kişi izlemiş. | 66 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


HTR2B - Dönüşüm
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (27 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Haziran ayının sakin ve güzel akşamında, aile yemeğine hazırlanan huzurlu insanlar... Fakat evlerinin bulunduğu ormanı kimlerle paylaştıklarından habersizler. Ormanın derinliklerinde saklı ve yasa dışı bir klinikten kaçmış deney kobayları kol geziyor. Zira onların doğaları değiştirilmiş ve acıma, merhamet gibi duyguları yok. Aile birbirlerini koruma içgüdüsüyle korku içinde hayatta kalmaya çalışırken kimin daha vahşi olacağını ise kimse bilemez...

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • hocam filmi izleyemiyorum nerden bulcaz yardım edin ögrenciyiz ögrenci işi izleyelim :))

  • birturlu fimi bulup izleyemiyorum neyapmaliyim

  • ilk kez bi Türk korku flimi için helal olsun dedim. dedikleri kadar varmış bugüne kadar izlediğim en iyi Türk korku gerilim filmi. arkadaşlarıma söyledim izleyin diye ama filmi kaldırmışlar... iyi filmlerin kaderi bu heralde.

  • şu cocuguda sustursalardı bi iyi olurdu gece yatakta bile cocugun sesini duyuyordum :)

  • Gerilimin zirvesini yaşattı film. Beklentimi boşa çıkarmadı .. bir kez daha izlenir :)

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle HTR2B - Dönüşüm filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve HTR2B - Dönüşüm filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir