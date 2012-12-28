HTR2B - Dönüşüm

Haziran ayının sakin ve güzel akşamında, aile yemeğine hazırlanan huzurlu insanlar... Fakat evlerinin bulunduğu ormanı kimlerle paylaştıklarından habersizler. Ormanın derinliklerinde saklı ve yasa dışı bir klinikten kaçmış deney kobayları kol geziyor. Zira onların doğaları değiştirilmiş ve acıma, merhamet gibi duyguları yok. Aile birbirlerini koruma içgüdüsüyle korku içinde hayatta kalmaya çalışırken kimin daha vahşi olacağını ise kimse bilemez...