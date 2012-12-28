HTR2B - Dönüşüm
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :28 Aralık 2012
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Haziran ayının sakin ve güzel akşamında, aile yemeğine hazırlanan huzurlu insanlar... Fakat evlerinin bulunduğu ormanı kimlerle paylaştıklarından habersizler. Ormanın derinliklerinde saklı ve yasa dışı bir klinikten kaçmış deney kobayları kol geziyor. Zira onların doğaları değiştirilmiş ve acıma, merhamet gibi duyguları yok. Aile birbirlerini koruma içgüdüsüyle korku içinde hayatta kalmaya çalışırken kimin daha vahşi olacağını ise kimse bilemez...
Galeri
Yorumlar
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hocam filmi izleyemiyorum nerden bulcaz yardım edin ögrenciyiz ögrenci işi izleyelim :))
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birturlu fimi bulup izleyemiyorum neyapmaliyim
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ilk kez bi Türk korku flimi için helal olsun dedim. dedikleri kadar varmış bugüne kadar izlediğim en iyi Türk korku gerilim filmi. arkadaşlarıma söyledim izleyin diye ama filmi kaldırmışlar... iyi filmlerin kaderi bu heralde.
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şu cocuguda sustursalardı bi iyi olurdu gece yatakta bile cocugun sesini duyuyordum :)
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Gerilimin zirvesini yaşattı film. Beklentimi boşa çıkarmadı .. bir kez daha izlenir :)