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Hua tuan jin cu
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- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Müzikal, Komedi
- Yapım Yılı :1963
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Peter Chen Ho , Lin Dai , Chou Mo , Yen Shih , Qi Luo , Carrie Ku Mei , Ting Jing , Kuang Chao Chiang , Hsiu Wen , King Hu devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :105 dk.
- Dağıtıcı :Shaw Brothers
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