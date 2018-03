Can, annesi Derya ile sıradan bir hayat sürmekte iken Derya’nın paranormal davranışlar sergilemesi üzerine hayatları allak bullak olur. Derya hiç bilmediği antik dilleri konuşmakta ve garip davranışlar sergilemektedir. Olayların nedenini araştırmaya başlayan Can, işlerin annesinin doğduğu köye kadar dayandığını öğrenir. Köydeki evlerine dönen Can ve Derya’ya burada sadece tek bir kişi yardım eli uzatacaktır. Bu kişi Havas ve Hüddam ilmiyle yakından ilgilenen Asaf’tır.