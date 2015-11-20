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Hüddam

1 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Hüddam
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Can, annesi Derya ile sıradan bir hayat sürmekte iken Derya’nın paranormal davranışlar sergilemesi üzerine hayatları allak bullak olur. Derya hiç bilmediği antik dilleri konuşmakta ve garip davranışlar sergilemektedir. Olayların nedenini araştırmaya başlayan Can, işlerin annesinin doğduğu köye kadar dayandığını öğrenir. Köydeki evlerine dönen Can ve Derya’ya burada sadece tek bir kişi yardım eli uzatacaktır. Bu kişi Havas ve Hüddam ilmiyle yakından ilgilenen Asaf’tır.

Galeri

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Yorumlar

  • Hasan karacadag filmleri kadar olmasada fena degil izlenebilir...

  • sevmedim pek, çok klasik olmuş .

  • Film güzel. Kadrajın sağından solundan çıkan saçma sapan görsellerle korkutmak yok. Sesi yükseltip alçaltıp korkutmak yok. Gerçek bir ilimden yola çıkılmış bir konu üzerine şekillenmiş. Başrol oyuncularının doğallığı diğer korku filmlerinden öne çıkarıyor. Gişesi bol olsun.

  • Herhangi bir görsel efekte kullanılmadan da gerim geren bir film oluyormuş demekki.belgesel tadında mükemmel bir film olmuş

  • Domuz kanıyla insan saçını karıştırıp toprağa gömmeyi "önemli bir ilim" olarak gösteren, bunu yapanları da doğal olarak ilim adamı olarak gören,insanların zihnini boş korkularla dolduran bu tür pislik filmlerin çekimi ne zaman bitecek, merakla bekliyoruz..

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Oyuncular ve ekip

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