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Hükümet Kadın 2

3 kişi izlemiş. | 354 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Hükümet Kadın 2
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 8.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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     (65 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Sermiyan Midyat'ın kendi babaannesinin yaşamından esinlenerek kaleme aldığı Hükümet Kadın filminde Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olan Zekiye Midyat'ın hikayesini izlemiştik. Başrolünde Demet Akbağ'ın yer aldığı film, izleyici tarafından ilgiyle karşılanınca ikinci bir devam filmiyle seriyi sürdürme kararı alındı.

Xate ve Faruk, Hükümet Kadın 2’de de yine hiç beklenmedik bir anda, karşı karşıya. Üstelik bu kez, amansız mücadele, bir iktidar mücadelesi yaşanacak. Tek derdi kasabanın çocukları ve kendi çocukları ile ilgilenmek olan Xate, bu kez kendini Midyat seçimlerinde ön saflarda bulacak. Beklenmedik işlere soyunmak zorunda kalan Xate’nin karşısında yine Faruk var.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • uyu oldum ama ızleyemıyorum yardımcı olurmusunuz

  • uye oldukta film izlenemniyor

  • Gülmemek elimde değildi D

  • nasıl izlediniz filmi

  • izlemedıgimicim cok güzel ve cok komik

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Oyuncular ve ekip

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