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Hükümet Kadın

27 kişi izlemiş. | 212 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Hükümet Kadın
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 8.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (112 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Midyat'ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini Midyat'ın Belediye Başkanı olarak bulur! Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Başkanlığı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir.
Kısa zamanda 'Hökümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur.Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.

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Yorumlar

  • Bu film seyretmek istiyorum arkadaslar

  • AVRUPADA İZLEME SANSİM YOK,YAYINLARSANIZ SEVİNİRİM

  • kesinlikle çok süper bir film eğlenceli ve hoş bir vakit geçirebilirsiniz

  • çok süper bir film kesinlikle gitmelisiniz çok süper

  • Kesinlikle GITMEYIN Demet Akbag bile kurtaramamis filmi. Zamaniniza yazik. fragmani izlediyseniz yeter . cunku fazk la bir sey yok. cocuk filmi gibi. Ici bomboş bir film.

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Oyuncular ve ekip

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