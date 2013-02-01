Hükümet Kadın
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 8.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Midyat'ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini Midyat'ın Belediye Başkanı olarak bulur! Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Başkanlığı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir.
Kısa zamanda 'Hökümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur.Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.
Galeri
Yorumlar
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Bu film seyretmek istiyorum arkadaslar
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AVRUPADA İZLEME SANSİM YOK,YAYINLARSANIZ SEVİNİRİM
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kesinlikle çok süper bir film eğlenceli ve hoş bir vakit geçirebilirsiniz
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çok süper bir film kesinlikle gitmelisiniz çok süper
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Kesinlikle GITMEYIN Demet Akbag bile kurtaramamis filmi. Zamaniniza yazik. fragmani izlediyseniz yeter . cunku fazk la bir sey yok. cocuk filmi gibi. Ici bomboş bir film.