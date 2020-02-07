Humraz Cin Tarikatı, eski bir tarikat ile ilgili araştırma yapan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Tuğba, yıllar önce anne ve babasını faili meçhul bir şekilde kaybeden genç bir kadındır. Arkeoloji bölümünde yüksek lisans yapan Tuğba, araştırma yaptığı sırada Derinsuyluk köyü çevresinde Humruz adında eski bir tarikatın izine rastlar. Bu konuyu araştırmaya karar veren Tuğba, ağabeyi Selim ve danışman hocasının da yol göstermesi ile bölgeye doğru yola koyulur. Gece geç saatlerde bölgeye giden Tuğba, burada kan dondurucu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.