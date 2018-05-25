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Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Savaş
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :25 Mayıs 2018
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Film Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un hikâyesini ele alıyor
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