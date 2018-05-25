Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Vizyondaki Filmler >  Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
Paylaş

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Film Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un hikâyesini ele alıyor

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Seanslar

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir