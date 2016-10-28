Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
Muhammad: The Messenger of God
- IMDB Puanı : 7.7 / 10
- Filmin Puanı : 8.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi, Tarih
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : İran
- Gösterim Tarihi :28 Ekim 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :178 dk.
Filmin Konusu
Cennetin Çocukları ve Serçelerin Şarkısı filmleriyle tanınan Majid Majidi'nin yönettiği Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi, peygamber Hz. Muhammed'in yaşamının ilk dönemini ele alıyor.
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Yorumlar
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NUH,İSA DAVUT,İBRAHİM BUNLAR PEYGAMBER DEGİLMİYDİ HEPSİ PEYGAMBERDİ BUNLARIN FİLMLERİ YAPILIYOR YÜZLERİ GÖZÜKÜYOR SONUÇTA SAHNE SANATI BU TASVİR EDİLİYOR YÜZÜ GÖZÜ GÖZUKSE NE OLUR GÖZÜKMESE NE OLUR NE SAÇMA TAKINTILARA SAHİP İNSANLARSINIZ.ÖNEMLİ OLAN NASIL ANLATILIYOR OYUNCULUK NASIL CANLANDIRAN KAREKTER NASIL MİMİKERİYLE BAKISLARIYLA ROLUN HAKINI VERİYORMU VERMİYOMU ANLATABİLİYORMU YOKSA BECEREMEMİŞMİ BU BEN SAHSEN İSTERİM YANİ O DÖNEMİ VE YASANANLARI HERKESİN YÜZÜ GÖZÜKECEK SEKİLDE BİR FİLM YAPILMASINI İLK VAHİY ANINDAN ÖLÜM ANINA KADAR ANLATILAN SÜPER OLUR AMA NERDE SİZDE O BEYİN
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Bence film gözüyle bakarsanız kurgusu, ışıklar, oyuncular herşey çok güzel hazırlanmış. Film arkadaşların dediği gibi bazı yerler de sıkıcı oluyor ama genel olarak iyiydi. En büyük ksuuru kainaetın gördüğü ve görebileceği o en muhteşen insan müslümanlığın simgesi Hz.Muhammed'in (s.a.s) tasvir edilmesiydi. Burnu,gözü,saçları,elleri herşey ortadaydı. Olacak bir iş değil çok sinir bozucu bir durum. İzlemeyenlerin pek bir kaybı olacağını düşünmüyorum.
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Bu sadece bir film,seyirlik.beğendim,iyiki gitmişim.
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Çağrı filmi etkisi beklerken, gereksiz uzatılmış, başarılı bir yspım olmamış. Hayal kırıklığına uğradım. Daha güzel bir film bekliyordum...
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Öncelikle akış açısından çok bayık geldi uykum geldi. Şia propagandası falan da görmedim. Şu peygamberin yüzü görünmez sesi duyurulmaz işini de kim uydurduysa, bu filmde bebek hali ,arkadan silüeti görüldü diye aman allahım ne yorumlar ! Geçmişe saplanıp atalarımız böyle yaptı diye Sapık yaşamayın puta tapmayın ayağınız yere bassın, bilincininiz aklınız açık olsun ihtiyaç sahibine yardım edin diyerek Allahın direkt yardımını alarak yaydığı devrim hayat din felsefe ne hale getirildi müslüman geçinen günümüz puta tapanları tarafından ....