Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  İblis Esir-i Beden
Paylaş

İblis Esir-i Beden

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

İblis Esir-i Beden
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

İblis Esir-i Beden, astral seyahat yaptıkları sırada kendilerine musallat olan korkunç varlıktan kurtulmaya çalışan dört gencin hikayesini konu ediyor. Özel güçlere sahip olan dört arkadaş, astral seyehat yapmak istemektedir. Beden ile ruhun ayrılamasıyla zamanlar ve boyutlar arasında seyehat eden arkadaşlar, kendilerini gizem dolu bir maceranın içerisinde bulur. Bu seyahati üç yüz yıllık bir konakta gerçekleştiren gençler, bu sırada gerçek ve ruhlar alemi arasında sıkışan arkadaşlarını ararken peşlerine korkunç bir varlığın takılmasına neden olur. Tehlikede olan gençler, hayatta kalabilmek ve kendilerine musallat olan varlıktan kurtulabilmek için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle İblis Esir-i Beden filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve İblis Esir-i Beden filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir