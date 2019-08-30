İblis Esir-i Beden, astral seyahat yaptıkları sırada kendilerine musallat olan korkunç varlıktan kurtulmaya çalışan dört gencin hikayesini konu ediyor. Özel güçlere sahip olan dört arkadaş, astral seyehat yapmak istemektedir. Beden ile ruhun ayrılamasıyla zamanlar ve boyutlar arasında seyehat eden arkadaşlar, kendilerini gizem dolu bir maceranın içerisinde bulur. Bu seyahati üç yüz yıllık bir konakta gerçekleştiren gençler, bu sırada gerçek ve ruhlar alemi arasında sıkışan arkadaşlarını ararken peşlerine korkunç bir varlığın takılmasına neden olur. Tehlikede olan gençler, hayatta kalabilmek ve kendilerine musallat olan varlıktan kurtulabilmek için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır.