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İblisin Oğlu 13. Vahşet

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Fragmanlar


İblisin Oğlu 13. Vahşet
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Gazetecilik bölümünde son sınıfta okuyan bir arkadaş grubu, bitirme tezleri için ilginç haber aramaktadırlar. Aradıkları türden bir haberi bulmaları ise çok sürmez. Sekiz dağcının esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğu gizemli olayı ve bu olayın arkasında yer aldığını düşündükleri bir dağ evinde tek başına yaşayan Wild’ın hikayesini ele alacaklardır. Kameralar kayıda girdiğinde 13 sayısının laneti kendilerini bulacaktır.

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Yorumlar

  • korku filmi istiyorsanız dabbe cin çarpmasını izle hak vereceksin

  • Her zamanki gibi klasik sacma türk filmi. Paranıza yazık etmeyin

  • izlemediğim korku filmi kalmadı ama beni pek çekmedi nedense

  • korku filmi sevenler izleyebilir bence. ama beklentiyi çok yükseltmeden gidin

  • çook saçma ya artık yeni özgün bi konu bulunnn

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Oyuncular ve ekip

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