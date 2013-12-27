İblisin Oğlu 13. Vahşet

Gazetecilik bölümünde son sınıfta okuyan bir arkadaş grubu, bitirme tezleri için ilginç haber aramaktadırlar. Aradıkları türden bir haberi bulmaları ise çok sürmez. Sekiz dağcının esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğu gizemli olayı ve bu olayın arkasında yer aldığını düşündükleri bir dağ evinde tek başına yaşayan Wild’ın hikayesini ele alacaklardır. Kameralar kayıda girdiğinde 13 sayısının laneti kendilerini bulacaktır.