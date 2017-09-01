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İçerde
Shut In
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- IMDB Puanı : 4.7 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, Fransa, Kanada
- Gösterim Tarihi :1 Eylül 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :91 dk.
Filmin Konusu
İçeride, New England taşrasında yaşayan çocuk psikologu Mary Portman'ın bir kış fırtınası sırasında yaşadıklarını konu ediniyor.
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