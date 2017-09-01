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İçerde

Shut In

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Fragmanlar


İçerde
  • IMDB Puanı : 4.7 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İçeride, New England taşrasında yaşayan çocuk psikologu Mary Portman'ın bir kış fırtınası sırasında yaşadıklarını konu ediniyor.

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