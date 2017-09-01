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İçerdeki Şeytan
Inside
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2016
- Gösterim Tarihi :1 Eylül 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Hamileliğin üçüncü aşamasındaki bir kadın, doğmamış çocuğuna takıntılı bir yabancı tarafından takip edilmektedir. Bu kadının saplantısı kadını zorlu günlerle karşı karşıya bırakacaktır.
Galeri
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