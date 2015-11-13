İçimde Akan Nehir

Hazar Kafkas yıllar sonra ağır sağlık sorunlarıyla ve beş parasız olarak döndüğü kasabasında hayatının muhasebesini yapmaktadır. Babasından kalan evin satışıyla ya yıllardır göremediği oğlunun geleceğini garanti altına alacak ya da ummadığı anda aşkı bulduğu Nehir’in ölmek üzere olan kızının hayatını kurtaracaktır.