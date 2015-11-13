Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  İçimde Akan Nehir
Paylaş

İçimde Akan Nehir

0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


İçimde Akan Nehir
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (6 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Hazar Kafkas yıllar sonra ağır sağlık sorunlarıyla ve beş parasız olarak döndüğü kasabasında hayatının muhasebesini yapmaktadır. Babasından kalan evin satışıyla ya yıllardır göremediği oğlunun geleceğini garanti altına alacak ya da ummadığı anda aşkı bulduğu Nehir’in ölmek üzere olan kızının hayatını kurtaracaktır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Ben beğendim

  • Cok basarili sasirdim gercekten

  • cok basarili

  • Mükemmel bir film olacağından eminim.Bir Şair in filmi.Erhan Güleryüz ün kitapları ve şarkıları bu filmin referansı.İnşallah hakettiği ilgiyi görür.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle İçimde Akan Nehir filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve İçimde Akan Nehir filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir