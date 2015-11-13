Sinema>Film Arşiv > İçimde Akan Nehir
İçimde Akan Nehir
0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.2 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Hazar Kafkas yıllar sonra ağır sağlık sorunlarıyla ve beş parasız olarak döndüğü kasabasında hayatının muhasebesini yapmaktadır. Babasından kalan evin satışıyla ya yıllardır göremediği oğlunun geleceğini garanti altına alacak ya da ummadığı anda aşkı bulduğu Nehir’in ölmek üzere olan kızının hayatını kurtaracaktır.
Galeri
Yorumlar
-
Ben beğendim
-
Cok basarili sasirdim gercekten
-
cok basarili
-
Mükemmel bir film olacağından eminim.Bir Şair in filmi.Erhan Güleryüz ün kitapları ve şarkıları bu filmin referansı.İnşallah hakettiği ilgiyi görür.
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.