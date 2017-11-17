İçimdeki Güneş

Dünyanın en romantik şehrinde bile aşkı bulmak kolay olmayabilir… Paris'te yaşayan, boşanmış bir ressam. Hayata sımsıkı tutunan, her anı dolu dolu yaşayan bu kadının adı, Isabelle. Hayatını kendi kurallarına göre yaşayan, kendini korumak için sınırları olan ama yaşadığı onca şeye rağmen umudunu yitirmeyen bir kadındır Isabelle. Belki de şans pek yüzüne gülmediği için aşkı bu kadar tutkulu yaşar, belki de Paris'in büyüsüne kapılır zaman zaman. Aşk hikâyesinde aktörler değişse de sonuçlar Isabelle için hep aynıdır: hayal kırıklığı ve yalnızlık… Isabelle'in aradığı mutluluğu bulabilmesi için önce yanlış yerlere baktığını fark etmesi gerekecektir.