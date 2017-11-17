Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  İçimdeki Güneş - Un beau soleil intérieur (Let the Sunshine In)
Paylaş

İçimdeki Güneş

Un beau soleil intérieur (Let the Sunshine In)

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


İçimdeki Güneş
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Dünyanın en romantik şehrinde bile aşkı bulmak kolay olmayabilir… Paris'te yaşayan, boşanmış bir ressam. Hayata sımsıkı tutunan, her anı dolu dolu yaşayan bu kadının adı, Isabelle. Hayatını kendi kurallarına göre yaşayan, kendini korumak için sınırları olan ama yaşadığı onca şeye rağmen umudunu yitirmeyen bir kadındır Isabelle. Belki de şans pek yüzüne gülmediği için aşkı bu kadar tutkulu yaşar, belki de Paris'in büyüsüne kapılır zaman zaman. Aşk hikâyesinde aktörler değişse de sonuçlar Isabelle için hep aynıdır: hayal kırıklığı ve yalnızlık… Isabelle'in aradığı mutluluğu bulabilmesi için önce yanlış yerlere baktığını fark etmesi gerekecektir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle İçimdeki Güneş filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve İçimdeki Güneş filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir