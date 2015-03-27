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İçimdeki İnsan

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Fragmanlar


İçimdeki İnsan
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Gazeteci-yazar Nuri, uzun yıllar sonra doğup büyüdüğü taşra kentine gelir. Amacı, babadan kalan bir bahçeyi satıp İstanbul’a geri dönmektir. Kentte eski arkadaşı Sabri ile karşılaşır. Yazar bahçe satışını gerçekleştirir. Sabri ise çalıştığı devlet dairesinde bir psiko-travma geçirmektedir. Eline geçirdiği ağır bir nesne ile ansızın şefinin kafasını parçalar. Dairedeki iş arkadaşları Nejla, Hulusi ve diğerleri dehşet içindedir.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • güzel film

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