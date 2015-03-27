İçimdeki İnsan

Gazeteci-yazar Nuri, uzun yıllar sonra doğup büyüdüğü taşra kentine gelir. Amacı, babadan kalan bir bahçeyi satıp İstanbul’a geri dönmektir. Kentte eski arkadaşı Sabri ile karşılaşır. Yazar bahçe satışını gerçekleştirir. Sabri ise çalıştığı devlet dairesinde bir psiko-travma geçirmektedir. Eline geçirdiği ağır bir nesne ile ansızın şefinin kafasını parçalar. Dairedeki iş arkadaşları Nejla, Hulusi ve diğerleri dehşet içindedir.