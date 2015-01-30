İçimdeki Ses

Kendi dünyasında yaşayan, öz güveni yetersiz bir yazar olan Selim, doğru dürüst bir ilişkisi olamadığından, yalnızlıktan kurtulmak için son çare annesiyle birlikte yaşamaya karar verir. Gittiği spor salonunda sakarlığı nedeniyle, herkesin hayran olacağı kadar güzel ve zengin Ayşıl ile tanışır. Selim’e aşık olan Ayşıl, mutluluğa giden yolun Selim’in umreden yeni dönmüş, kendi kafasındaki gelin adayını arayan annesi Mehpare ve onun kadın arkadaş grubundan geçtiğini düşünür. Ayşıl, Mehpare ve onun tayfasıyla başlarından bir sürü komik olayın geçeceği bir yolculuğa çıkmayı göze alır.



