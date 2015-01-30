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İçimdeki Ses

2 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


İçimdeki Ses
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 7.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (18 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Kendi dünyasında yaşayan, öz güveni yetersiz bir yazar olan Selim, doğru dürüst bir ilişkisi olamadığından, yalnızlıktan kurtulmak için son çare annesiyle birlikte yaşamaya karar verir. Gittiği spor salonunda sakarlığı nedeniyle, herkesin hayran olacağı kadar güzel ve zengin Ayşıl ile tanışır. Selim’e aşık olan Ayşıl, mutluluğa giden yolun Selim’in umreden yeni dönmüş, kendi kafasındaki gelin adayını arayan annesi Mehpare ve onun kadın arkadaş grubundan geçtiğini düşünür. Ayşıl, Mehpare ve onun tayfasıyla başlarından bir sürü komik olayın geçeceği bir yolculuğa çıkmayı göze alır.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • bence çok güzel istemeyenler sevmeyebilir

  • vasat bir film

  • Saçma sapan bir film,hele bir sahnede arka arkaya öyle iğrenç küfür ediliyorki erkek halimle ben utandım...Bu kadarı çok fazla,ayıp diye birşey var!

  • Fazla beklentiye girmeyin ama yine de izlenebilir.

  • çok güzel bir film sevgililerinizi alın ve gidin

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Oyuncular ve ekip

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