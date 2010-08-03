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Idi Kathakaadu
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- IMDB Puanı : 8.3 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Aile
- Yapım Yılı :1979
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Ramaprabha , Saritha , Kamal Hassan , Chiranjeevi , Sarathbabu , Jayasudha
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Bharat Films
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