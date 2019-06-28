Birbirlerini çok seven Gökhan ve Naciye evlilik planları yapmaktadırlar. Ancak Gökhan’ın bir saldırıya uğraması ve akabinde sakat kalması sevgililerin arasının açılmasına neden olur. Ailesinin baskılarına daha fazla dayanamayan Naciye, Gökhan’ı terk ederek eski sevgilisi Burak’a geri döner. Yaşadıklarından sonra psikolojisi iyice bozulan Burak, Naciye’nin terk etmesini gurur meselesi yapar ve genç kadının kendisine dönmesini sağlamak için medyuma büyü yaptırmaya başlar. Geçmişte de Burak’ın benzer büyüleri Naciye’ye yaptırması işlerin daha da karışmasına neden olur. Yapılan büyüler sonucu Naciye’ye musallat olan varlıklar, genç kadını tehlikeli biri haline getirir.