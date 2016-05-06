İfrit'in Diyeti: Cinnia

Murat ve Yusuf aynı evi paylaşan kader birliği etmiş iki iyi dosttur. Elif ise Murat’ ın biricik sevgilisidir. Bu üç genç Cin temalı korku filmi yapmaya karar verirler. Kendilerine sağlam bir hikaye bulmak için de o civarda yaşayan bir Mühr-ü Vekilden yardım almak isterler ve aradıkları korku hikayesinin asıl oyuncuları olacaklarını bilmeden kendi hikayelerinin dehşetini yaşarlar.