İfrit'in Diyeti: Cinnia
- IMDB Puanı : 4.4 / 10
- Filmin Puanı : 5.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :6 Mayıs 2016
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Filmin Konusu
Murat ve Yusuf aynı evi paylaşan kader birliği etmiş iki iyi dosttur. Elif ise Murat’ ın biricik sevgilisidir. Bu üç genç Cin temalı korku filmi yapmaya karar verirler. Kendilerine sağlam bir hikaye bulmak için de o civarda yaşayan bir Mühr-ü Vekilden yardım almak isterler ve aradıkları korku hikayesinin asıl oyuncuları olacaklarını bilmeden kendi hikayelerinin dehşetini yaşarlar.
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Yorumlar
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Fragmani begendim, guzel bir filme benziyor, cin gormemis bir insan bu film hakkinda olumsuz yorum yapabilir ama, o ani yasayinca olay degisiyor, zorla izleyin diyen mi var, izleyen varki boyle filmler cekiliyor kardesim.
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Evetttttr yine fragmandan anlayacağınız üzere bizimkilerin tek korkusu olan üç harfliler temalı yepyeni saçma bir filmle karşı karşıyayız. Siz siz olun paranıza yazıı edip bu tür filmlere gidip zaman harcamayın
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Oğlum mühr-ü vekil ne lan? Siz hangi dünyada, hangi kafada yaşıyorsunuz, ne kullanıyosunuz, tuhafsınız...cinler olsa zaten önce siz çarpılırdınız, böyle rezil filmler yaptğnz için