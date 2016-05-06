Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  İfrit'in Diyeti: Cinnia
Paylaş

İfrit'in Diyeti: Cinnia

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


İfrit'in Diyeti: Cinnia
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.4 / 10
  • Filmin Puanı : 5.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Murat ve Yusuf aynı evi paylaşan kader birliği etmiş iki iyi dosttur. Elif ise Murat’ ın biricik sevgilisidir. Bu üç genç Cin temalı korku filmi yapmaya karar verirler. Kendilerine sağlam bir hikaye bulmak için de o civarda yaşayan bir Mühr-ü Vekilden yardım almak isterler ve aradıkları korku hikayesinin asıl oyuncuları olacaklarını bilmeden kendi hikayelerinin dehşetini yaşarlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Fragmani begendim, guzel bir filme benziyor, cin gormemis bir insan bu film hakkinda olumsuz yorum yapabilir ama, o ani yasayinca olay degisiyor, zorla izleyin diyen mi var, izleyen varki boyle filmler cekiliyor kardesim.

  • Evetttttr yine fragmandan anlayacağınız üzere bizimkilerin tek korkusu olan üç harfliler temalı yepyeni saçma bir filmle karşı karşıyayız. Siz siz olun paranıza yazıı edip bu tür filmlere gidip zaman harcamayın

  • Oğlum mühr-ü vekil ne lan? Siz hangi dünyada, hangi kafada yaşıyorsunuz, ne kullanıyosunuz, tuhafsınız...cinler olsa zaten önce siz çarpılırdınız, böyle rezil filmler yaptğnz için

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle İfrit'in Diyeti: Cinnia filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve İfrit'in Diyeti: Cinnia filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir