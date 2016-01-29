İftarlık Gazoz
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :29 Ocak 2016
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Filmin Konusu
1970’ler Türkiye’sinin barış ve huzur dolu Ege kasabalarından birinde ailesi ile beraber yaşayan Adem, zeki ve çalışkan bir çocuktur. 5.sınıfı yeni bitirmiştir. Yaz tatilini boş geçirmek istemeyen Adem, ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Zor da olsa izni koparan Adem gazozcu çırağı olarak çalışmaya başlar.
Ramazan ayının başıdır ve Adem camide imamın oruç ile anlattıklarını üzerine alınır, üstelik Berna da oruç tutacaktır. Küçük olduğu için oruç tutmasına izin vermeyen ailesinden gizli niyet eder. Fakat Ege’nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak hiç de kolay değildir. Hele de bozmanın kefareti 61 gün iken ve Berna’nın aslında direk orucu tuttuğunu öğrenmişken! Susuzluk ve açlık onu çok yormuştur, seraplar görmeye başlar.
Adem’in yaşadığı bu zorluklar, onu bir maceranın içine sürükler. Bitmek bilmeyen bu uzun gün, Gazozcu Ustası Cibar Kemal ve Adem için nasıl tamamlanacaktır?
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Adem var ya Adem her oyuncuyum diyen o cocuktan ders almalı.harika bir film güldürdü ağlattı daha ne olsun.son zamanlarda izledigim en güzel türk filmiydi.room da oynayan cocuktan bile daha üstündü Adem.helal olsun.
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Hiç beğenmedim. Vasat. Komedyen Cem Yılmaz ne alaka bu rolde?
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Cok güzel bir filmdi. Cem yılmaz ın oyunculugu ve senaryo iyiydi. Donurmam gaymak tadında bir film.
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Bence film güzeldi Cem Yılmaz komedi filmlerinin dışındada gayet başarılı emeği geçen herkeze teşekkürler
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Uzun zamandır izlediğim en güzel türk filmiydi.Emeği geçen herkese teşekkürler.