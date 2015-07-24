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İki Aşk Arasında

How to Make Love Like an Englishman

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Fragmanlar


İki Aşk Arasında
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Gündüzleri Üniversite’deki görevini başarıyla sürdüren edebiyat profesörü Richard Haig, geceleri ise romantik fantezileriyle meşgul olmaktadır. Richard, çapkınlığı babası Gordon’dan öğrenmiştir ama o her zaman daha fazlasını aramaktadır. Tam da bu sırada, Richard’ın bronz, 25 yaşındaki Amerikalı sevgilisi Kate hamile olduğunu söyleyince, baba olma fikri Richard’ı oldukça heyecanlandırır.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Film misir yiyip keyif yapmak icin ideal, ana ciktiktan sonra aklinizda pek bir sey kalmiyor. Yalniz filmin adinin Turkce versiyonunun filmle ve anlatmak istedigi seyle zerre ilgisi yok ki hicbir zaman adamin iki ask arasinda kalma gibi bir durumu olmuyor.

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Oyuncular ve ekip

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