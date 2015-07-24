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İki Aşk Arasında
How to Make Love Like an Englishman
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- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :24 Temmuz 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :21 dk.
Filmin Konusu
Gündüzleri Üniversite’deki görevini başarıyla sürdüren edebiyat profesörü Richard Haig, geceleri ise romantik fantezileriyle meşgul olmaktadır. Richard, çapkınlığı babası Gordon’dan öğrenmiştir ama o her zaman daha fazlasını aramaktadır. Tam da bu sırada, Richard’ın bronz, 25 yaşındaki Amerikalı sevgilisi Kate hamile olduğunu söyleyince, baba olma fikri Richard’ı oldukça heyecanlandırır.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Film misir yiyip keyif yapmak icin ideal, ana ciktiktan sonra aklinizda pek bir sey kalmiyor. Yalniz filmin adinin Turkce versiyonunun filmle ve anlatmak istedigi seyle zerre ilgisi yok ki hicbir zaman adamin iki ask arasinda kalma gibi bir durumu olmuyor.
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