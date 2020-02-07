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İki Gözüm

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İki Gözüm
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Filmin Konusu

İki Gözüm, 28 Ekim 1957 yılında Malatya’da doğan ve 16 Kasım 2000’de Paris’te hayata gözlerini yuman Ahmet Kaya’nın hayat hikayesini konu ediyor. Ahmet Kaya’nın hayatının dönüm noktalarını seyirci ile buluşturan filmde, 'Kimler Ahmet Kaya'yı hedef aldı?', 'Neden Ahmet Kaya?', 'Ahmet Kaya Paris'te neler yaşadı?', 'Ahmet Kaya vatan hasreti çekerken başka hangi acıları yaşadı?' gibi pek çok sorunun cevabı yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop oturuyor.

Galeri

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