Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  İki Gün ve Bir Gece - Deux jours, une nuit
Paylaş

İki Gün ve Bir Gece

Deux jours, une nuit

0 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


İki Gün ve Bir Gece
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (1 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

30 yaşındaki Sandra işten atılması karşılığında iş arkadaşlarının yüklü bir zam alacaklarını öğrenir. Kocasının yardımıyla iş arkadaşlarını bu zamdan vazgeçirmek ve işini korumak için yalnızca bir haftası vardır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • iyi

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle İki Gün ve Bir Gece filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve İki Gün ve Bir Gece filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir