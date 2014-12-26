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İki Gün ve Bir Gece
Deux jours, une nuit
0 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Belçika, Fransa, İtalya
- Gösterim Tarihi :26 Aralık 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :95 dk.
Filmin Konusu
30 yaşındaki Sandra işten atılması karşılığında iş arkadaşlarının yüklü bir zam alacaklarını öğrenir. Kocasının yardımıyla iş arkadaşlarını bu zamdan vazgeçirmek ve işini korumak için yalnızca bir haftası vardır.
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Yorumlar
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iyi
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