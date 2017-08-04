İki
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :4 Ağustos 2017
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Filmin Konusu
Şehir dışında iki katlı, bahçeli evlerinde Meltem, kızı Beril ile çok mutludur. Beril bahçede oynamakta, evde şömine önünde resimler yapmaktadır. Beril'in mutluluğunu sadece babasına olan özlemi engellemektedir. Babası ile ilgili sorulara annesi Meltem tam cevaplar vermemektedir. Beril mutlu zamanlar geçirirken annesi Meltem ise evin emektar bekçisi ile bazı sorunlar yaşamaktadır. Yaşlı adam olur olmaz zamanlarda ortaya çıkmakta, çok az konuşmakta ve sanki Meltem'den bir şeyler yapmasını beklemektedir. Meltem adamın bu halinden oldukça tedirgin olmuştur. Bunun üstüne bir de kızı ve Meltem'in görmeye başladıkları ortak kabuslar ve Meltem'in gördüğü bazı kişiler ve duyduğu sesler eklenince mutluluklarına gölge düşmeye başlamıştır. Anne ve kız evde tek başlarına savunmasızdırlar. Bekçi ise onlar için belki de en büyük tehdittir. Bunların yanında bahçede göletin oradaki eski bir mezar taşı ise gizemini korumaktadır.