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İkimize Bir Dünya
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :23 Eylül 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Müzik :
- Süre :105 dk.
Filmin Konusu
Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı İkimize Bir Dünya, Sait Faik Abasıyanık'ın Medar-ı Maişet Motoru: Bir Takım İnsanlar romanından esinlenilerek çekildi.
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