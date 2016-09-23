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İkimize Bir Dünya

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İkimize Bir Dünya
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı İkimize Bir Dünya, Sait Faik Abasıyanık'ın Medar-ı Maişet Motoru: Bir Takım İnsanlar romanından esinlenilerek çekildi.

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