İkimizin Yerine

Bir taşra kasabasında, ailesinin dayattığı hayata sıkışıp kalmış genç Çiçek (Serenay Sarıkaya), kasabaya yeni gelen gizemli edebiyat öğretmeni Doğan'a (Nejat İşler) aşık olur. Doğan bu yasak aşka ne kadar dirense de, Çiçek'ten uzak duramaz. Gencecik bir kalbe ne kadar büyük bir aşk sığar? Peki o aşk yaralı bir adamın kalbini iyileştirebilir mi? Doğan ve Çiçek cevapları birbirlerinde ararlar. Oysa bu aşk sadece onların değil, bir ailenin de kaderini sonsuza kadar değiştirecektir.