Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  İkimizin Yerine
Paylaş

İkimizin Yerine

0 kişi izlemiş. | 22 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


İkimizin Yerine
  • IMDB Puanı : 6.9 / 10
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (13 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Bir taşra kasabasında, ailesinin dayattığı hayata sıkışıp kalmış genç Çiçek (Serenay Sarıkaya), kasabaya yeni gelen gizemli edebiyat öğretmeni Doğan'a (Nejat İşler) aşık olur. Doğan bu yasak aşka ne kadar dirense de, Çiçek'ten uzak duramaz. Gencecik bir kalbe ne kadar büyük bir aşk sığar? Peki o aşk yaralı bir adamın kalbini iyileştirebilir mi? Doğan ve Çiçek cevapları birbirlerinde ararlar. Oysa bu aşk sadece onların değil, bir ailenin de kaderini sonsuza kadar değiştirecektir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • belki film sektörü gelişir diye bizim filmlerimize destek amaçlı zaman zaman gidiyorum ama artık gitmekten vazgeçtim. yapım, yönetim, senaryo v.s. cidden pişmanlık oldu benim için

  • özet sigara içtiler ağladılar sigara içtiler seviştiler sonra yine sigara içtiler

  • Biraz sAçma geldi ama aşkın yaşı olmaz )

  • Sonu hiç hoşuma gitmedi.

  • Idare eder bir film. Konu dramsa bir Babam ve oglum degil )

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle İkimizin Yerine filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve İkimizin Yerine filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir