İkimizin Yerine
- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :21 Ekim 2016
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Filmin Konusu
Bir taşra kasabasında, ailesinin dayattığı hayata sıkışıp kalmış genç Çiçek (Serenay Sarıkaya), kasabaya yeni gelen gizemli edebiyat öğretmeni Doğan'a (Nejat İşler) aşık olur. Doğan bu yasak aşka ne kadar dirense de, Çiçek'ten uzak duramaz. Gencecik bir kalbe ne kadar büyük bir aşk sığar? Peki o aşk yaralı bir adamın kalbini iyileştirebilir mi? Doğan ve Çiçek cevapları birbirlerinde ararlar. Oysa bu aşk sadece onların değil, bir ailenin de kaderini sonsuza kadar değiştirecektir.
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Yorumlar
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belki film sektörü gelişir diye bizim filmlerimize destek amaçlı zaman zaman gidiyorum ama artık gitmekten vazgeçtim. yapım, yönetim, senaryo v.s. cidden pişmanlık oldu benim için
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özet sigara içtiler ağladılar sigara içtiler seviştiler sonra yine sigara içtiler
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Biraz sAçma geldi ama aşkın yaşı olmaz )
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Sonu hiç hoşuma gitmedi.
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Idare eder bir film. Konu dramsa bir Babam ve oglum degil )