İkinci Şans
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.5 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2016
- Gösterim Tarihi :18 Kasım 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Müzik :
Filmin Konusu
Matematik öğretmeni olan çok güzel bir kadın Yasemin ile et restoranı sahibi karizmatik gurme Cemal'in yolları kesişir. Yasemin geçmişte yaşadığı yanlış evliliğin yaralarını sarmaya çalışan, attığı adımlara dikkat eden bir annedir. Cemal ise sosyal, geçmişinden kurtulmak isteyen gamsız bir adamdır. Bu zıt karakterli ikilinin tanışması önce kavgalı olacaksa da zamanla hüzünlü bir aşka dönüşecektir. Geçmişlerinin derinlerine indiklerinde ikisinin de ikinci bir şansa ihtiyacı olduğu ortaya çıkar.
Galeri
Yorumlar
-
Tekk kelime harikaa herkeze tawsiye ederim.. Özcan deniz Nurgül yeşilcay ikinize bayılıyorumm
-
İzlediğim her filmin başında ve arasında izlemekten sıkıldığım, antipati duyduğum için asla izlemeyeceğim film
-
mutlaka izleyin önyargıyla gittim ama çok beğendim.
-
süper izlenmeli gerçekten
-
komik ve trajedisi yüksek bir film olmuş oyuncular hakkını vermiş