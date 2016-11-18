Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  İkinci Şans
Paylaş

İkinci Şans

3 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


İkinci Şans
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (13 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Matematik öğretmeni olan çok güzel bir kadın Yasemin ile et restoranı sahibi karizmatik gurme Cemal'in yolları kesişir. Yasemin geçmişte yaşadığı yanlış evliliğin yaralarını sarmaya çalışan, attığı adımlara dikkat eden bir annedir. Cemal ise sosyal, geçmişinden kurtulmak isteyen gamsız bir adamdır. Bu zıt karakterli ikilinin tanışması önce kavgalı olacaksa da zamanla hüzünlü bir aşka dönüşecektir. Geçmişlerinin derinlerine indiklerinde ikisinin de ikinci bir şansa ihtiyacı olduğu ortaya çıkar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Tekk kelime harikaa herkeze tawsiye ederim.. Özcan deniz Nurgül yeşilcay ikinize bayılıyorumm

  • İzlediğim her filmin başında ve arasında izlemekten sıkıldığım, antipati duyduğum için asla izlemeyeceğim film

  • mutlaka izleyin önyargıyla gittim ama çok beğendim.

  • süper izlenmeli gerçekten

  • komik ve trajedisi yüksek bir film olmuş oyuncular hakkını vermiş

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle İkinci Şans filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve İkinci Şans filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir