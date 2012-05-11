İkizler Firarda

Sihirbazlık yaparak hayatını geçindiren Necmi’nin ikiz kızları vardır. İkizler annelerini kaybettikten sonra babalarına çok bağlanmışlardır ve bir gün babalarından duydukları bir konuşmayı yanlış anlayarak annelerinin hayatta olduklarını zannetmeleriyle onu bulmaya, Bursa’ya gitmeye karar verirler. Komik ve maceralı bir hikâye başlar…