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İkizler Firarda

1 kişi izlemiş. | 21 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


İkizler Firarda
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (14 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Sihirbazlık yaparak hayatını geçindiren Necmi’nin ikiz kızları vardır. İkizler annelerini kaybettikten sonra babalarına çok bağlanmışlardır ve bir gün babalarından duydukları bir konuşmayı yanlış anlayarak annelerinin hayatta olduklarını zannetmeleriyle onu bulmaya, Bursa’ya gitmeye karar verirler. Komik ve maceralı bir hikâye başlar…

Galeri

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Yorumlar

  • gereksiz bir film. hiç vaktinizi kabetmeyin

  • 4/10

  • bedava bilet verseler izlenmeyecek filmmiş meğer.

  • sinemada izleyeceğim ben :)

  • kadro güzel ama bakalım ne çıkacak :)

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Oyuncular ve ekip

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