Sinema>Film Arşiv > İkizler Firarda
İkizler Firarda
1 kişi izlemiş. | 21 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.4 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Aile
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :11 Mayıs 2012
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :90 dk.
- Dağıtıcı :Medyavizyon
Filmin Konusu
Sihirbazlık yaparak hayatını geçindiren Necmi’nin ikiz kızları vardır. İkizler annelerini kaybettikten sonra babalarına çok bağlanmışlardır ve bir gün babalarından duydukları bir konuşmayı yanlış anlayarak annelerinin hayatta olduklarını zannetmeleriyle onu bulmaya, Bursa’ya gitmeye karar verirler. Komik ve maceralı bir hikâye başlar…
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
-
gereksiz bir film. hiç vaktinizi kabetmeyin
-
4/10
-
bedava bilet verseler izlenmeyecek filmmiş meğer.
-
sinemada izleyeceğim ben :)
-
kadro güzel ama bakalım ne çıkacak :)
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.