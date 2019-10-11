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İkizler Projesi

Gemini Man

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İkizler Projesi
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Filmin Konusu

Yaşlanan bir kiralık katil artık bu işlerden kurtulmak ister. Bunun için uğraşırken kendini bir savaşın içinde bulur. Savaştığı kişi ise kendisinin 25 yaş daha genç ve en dinç halindeki klonudur. Filmin yönetmenliğini, daha önce "Pi'nin Yaşamı" ve "Kaplan ve Ejderha"yı yöneten Ang Lee üstleniyor.

Galeri

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