Daha önce Türk sinemasında benzerine rastlanmayan filmde ilk defa gerçek çekimle, animasyon karakterler bir arada... Kerem, herkes tarafından sevilen ünlü bir rock yıldızıdır. Ailesini küçük yaşta kaybetmiş, bu yüzden kırkardeşi Buse ile birlikte dedesinin çiftliğinde büyümüştür. Dedesi hayvanlar üzerinde çeşitli buluşlar yapan bir bilim adamıdır. Bir gün hayvanlarla konuşmaya ve onlara hükmetmeye yarayan bir iksir yapar. Kötü güçlerin eline geçmesin diye de bu icadını çok gizli tutar.



Ancak Kerem ve Buse ile birlikte büyümüş, zaman zaman dedenin yardımcılığını yapmış olan Ökkeş, bu iksirin varlığından haberdardır. Ökkeş, Buse’ye küçük yaştan beri aşıktır. Fakat aşkına karşılık bulamadığı için hırs yapmış, iksiri ele geçirerek bütün insanlardan intikam almak istemiştir. Ancak bunun için dedenin kedisi Puspus’a ve dünyanın en büyük Safir’ine ihtiyacı vardır. Öncelikle, dedenin çiftliğine gidip Puspus’u kaçırmaya karar verir.