Sinema>Film Arşiv > İlişki Durumu: Kaçamak - She's Funny That Way
İlişki Durumu: Kaçamak
She's Funny That Way
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD, Almanya
- Gösterim Tarihi :11 Eylül 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :93 dk.
Filmin Konusu
Ünlü piyes yazarı Arnold, yeni projesinin başrol seçmeleri, yazarın ilişkiye girdiği tele kız, oyuncu eşi ve eski sevgilisi arasında oluşan bir aşk üçgeni haline gelmesiyle tamamen çıkmaza girer.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.