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İlişki Durumu: Kaçamak

She's Funny That Way

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İlişki Durumu: Kaçamak
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ünlü piyes yazarı Arnold, yeni projesinin başrol seçmeleri, yazarın ilişkiye girdiği tele kız, oyuncu eşi ve eski sevgilisi arasında oluşan bir aşk üçgeni haline gelmesiyle tamamen çıkmaza girer.


Filmin Eleştrisi




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