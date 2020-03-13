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İlk Aşk
Hatsukoi (First Love)
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Suç
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : İngiltere, Japonya
- Gösterim Tarihi :13 Mart 2020
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Tek bir gece boyunca Tokyo’da geçen filmde, beyin tümörü teşhisi konulan bahtsız bir boksör, masum bir telekıza âşık olur. Ama kötü adamlar tabii ki peşlerini bırakmaz. Mafya ve kara film öğeleri, şiddet, romantizm ve komik sekanslarla dolu bu amansız “ucuz roman” akıl almaz cinayetler, hayaletler, animasyon bölümlerle çok hareketli, çok eğlenceli ve çok kanlı.
Galeri
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