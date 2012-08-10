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İlk Aşkım
Ma première fois
2 kişi izlemiş. | 72 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 6.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
En başlarda birbirlerinden hoşlanmayan 18 yaşındaki Sarah ile 20 yaşındaki Zachary birbirlerine aşık olurlar. Ancak farklı iki aileden geliyor olmaları ve Zachary’nin okulda yaşadığı problemler aşklarının önünde bir engel olarak belirir. Engellere rağmen gelişen bu ilk aşk hayatlarında derin bir iz bırakacaktır.
Galeri
Yorumlar
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vizyona girdiğinden beri sürekli takip ediyorum bu film izmir de neden gösterime girmiyor????????
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ya arkadaşlar ben tek kidecem film,e tek başına izlenirmi bu film
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gerçekten güzel bir film gbi duruyor çıksın da izleyelim ..
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Hep böyle bir film aramıştım.Sonunda buldum.10 Ağustos seni bekliyorum...
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böyle filimlere bayılıyorum hemen izlicem
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