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İlk Görüşte Aşk

Une rencontre

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İlk Görüşte Aşk
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sophie Marceau’nun oynadığı Elsa, 40′lı yaşlarda bir roman yazarıdır. Rennes’te katıldığı bir kitap fuarı sırasında Pierre ile tanışır. Pierre de 40′lı yaşlarda, mesleğinde başarılı, evli bir avukattır. İkisi ilk görüşte birbirlerine aşık olurlar. Ancak Pierre karısını çok sevmektedir. Elsa’nın ise “evli bir erkekle asla çıkmam” şeklinde kesin kuralı vardır. Bundan sonrasında bu tip ilişkilerin kaçınılmaz sorusu gündeme gelecektir: “Bu ilişki yürür mü, yürümez mi?”

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