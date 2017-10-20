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İlk Öpücük
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :20 Ekim 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Murat Yıldırım ile Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı İlk Öpücük, her gün hafızasını kaybeden Bahar karakteriyle, onu her gün kendine aşık etmeye çalışan Hakan'ın hikâyesini anlatıyor.
Galeri
Yorumlar
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Taklit dizi yapılıyor tmm ama taklit film nedir ya?
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Orjinal versiyonunun birebir aynısı olsa da başarılı bir kopya olmuş, güldürdü beni
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İğrenç bir filmdi gitmeye değmez sadece şarkısı güzel
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Ailevek izledik. Çok güzeldi. Komedi,aşk, dram hepsi bir arada.
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Maalesef 0 diye bir puan yok, mynet sinema’nın bir üst versiyonu çıkana dek şimdilik 1 puanı hakeden bir başyapıt
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