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İlk Öpücük

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


İlk Öpücük
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Murat Yıldırım ile Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı İlk Öpücük, her gün hafızasını kaybeden Bahar karakteriyle, onu her gün kendine aşık etmeye çalışan Hakan'ın hikâyesini anlatıyor.

Galeri

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Yorumlar

  • Taklit dizi yapılıyor tmm ama taklit film nedir ya?

  • Orjinal versiyonunun birebir aynısı olsa da başarılı bir kopya olmuş, güldürdü beni

  • İğrenç bir filmdi gitmeye değmez sadece şarkısı güzel

  • Ailevek izledik. Çok güzeldi. Komedi,aşk, dram hepsi bir arada.

  • Maalesef 0 diye bir puan yok, mynet sinema’nın bir üst versiyonu çıkana dek şimdilik 1 puanı hakeden bir başyapıt

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Oyuncular ve ekip

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