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İllet
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Gösterim Tarihi :21 Ekim 2016
- Yönetmen :
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- Oyuncular :
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Filmin Konusu
Yıllar önce anne ve babalarını kaybeden Aydın ve Taner kardeşler Kemerburgaz'da ailelerinden kalma derme çatma dağ evinde yaşamlarını sürdürmektedirler. .Aydın'ın tek arzusu kardeşi Taner'i sevdiği kızla evlendirebilmektir. Bir gün aile dostları Can'ın kanser olan kardeşinin istemeden ölümüne sebep olurlar. Can, intikamını almak için Cinler aleminden ateist bir Cin ile anlaşma yaparak Aydın'a büyü yaptırır ve herkes için ölüm-kalım savaşı başlar.
Galeri
Yorumlar
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Fragmandan da anlaşılabileceği gibi saçma sapan bir tük filmi
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Asgari ücretle çekilmiş
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anlamadım ne oluyor şimdi bu? Film mi?
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Komedi filmi galiba. Fragmanı da imovie ile yapmışlar harika. Bedava olsa izlemem.
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