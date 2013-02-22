Anadolu halk ozanlarının doğaçlama hikaye anlatma geleneğinin izlerini süren sinemacı Reis Çelik, doğaçlama bir sinema örneği ortaya koymak için Ardahan ilinin Çıldır kasabasına doğru yola çıkar; yanında film ekibi diyebileceğimiz tek insan ise oyuncu Tuncel Kurtiz'dir. Ellerinde, inat kavramından başka herhangi bir senaryo da yoktur. Doğaçlama gelen hikayelerle köy ve şehir arasında ulaşımı sağlayan at kızağı ile minibüsler arasında geçen rekabeti kayda geçirirler. 2003 yılında sonlanan İnat Hikayeleri projesinin yapım ve çekim öyküsünü anlatan İnadına Film Çekmek bu doğaçlama filmin belgeseli. Film, Kurtiz ve Çelik'in yola koyulma aşamasından, Çıldır Gölü'nün üzerinde kurulan bir sinema perdesinde köylülerin İnat Hikayeleri filmini seyretmesine kadar geçen tüm aşamaları belgeliyor...