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İnatçı Bir Adam

A Man of Integrity

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İnatçı Bir Adam
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Film, ailesiyle yaşadığı şehirden uzak bir köyde balık yetiştirerek geçinen Reza'nın, çiftliğinin hemen yanı başındaki şirketle arasında oluşan husumet sonrası verdiği mücadeleyi anlatıyor. Film Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış bölümünde en iyi film ödülünü aldı.

Galeri

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