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İnce Buz, Kara Kömür

Bai ri yan huo

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İnce Buz, Kara Kömür
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 5.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Çin’in kuzeyinde bir dizi ceset bulunur. Katili yakalamak için girişilen kovalamacada iki polis ölür ve bir diğeri de ağır şekilde yaralanır. Yaralanan polis memuru Zhang Zili görevden alınır ve bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak işe başlar. Aradan beş yıl geçer ve benzer cinayetler tekrar eder. Eski bir meslektaşının yardımıyla Zhang olayın üstüne gitmeye karar verir. Bütün izler onu, bir kuru temizleme dükkanında çalışan Wu Zhizhen adlı bir kadına götürür.

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